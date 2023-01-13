Украина заявила о планах предложить ЕС хранить газ в ее хранилищах

Депутат Верховной рады Гетманцев: Украина намерена предложить ЕС хранить газ в ее ПХГ

Украина намерена предложить европейским странам хранить газ в своих подземных хранилищах (ПХГ) — таким образом страна станет частью общеевропейского газового рынка. О таких планах заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Такое намерение Гетманцев объяснил снижением цен на газ в Европе, которое позволяет потребителям активнее пополнять свои запасы, а также отказом большей части стран ЕС от российского топлива. Депутат ВР напомнил, что в декабре прошлого года от него перестала зависеть Молдавия, и в начале января поставки российского газа в регион снизились еще на 10 процентов по сравнению с прошлогодним историческим антирекордом (20,35 миллиарда кубометров).

Сейчас украинскими хранилищами пользуются уже более тысячи заказчиков из 26 стран мира, подчеркнул Гетманцев. По его словам, все больше потребителей проявляют заинтересованность в украинских ПХГ с начала 2023 года, так как цены на газ упали, а хранилища в ЕС заполнены почти до конца.

Депутат убежден, что в таких условиях появятся новые направления развития и для украинской газотранспортной системы (ГТС). Он напомнил, что сейчас через территорию страны уже идет в Словакию газ из Польши.

Кроме того, Молдавия, которая уже давно хранит свое топливо в украинских ПХГ, разрешила местным компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения с Украиной «Гребеники». «Это означает открытие в нынешнем году возможностей для международных партнеров хранить на Украине свой газ нероссийского происхождения, доставленный через LNG-терминалы в Греции и Турции, а также газ азербайджанской добычи», — заключил Гетманцев.

На фоне благоприятных погодных условий отбор газа из европейских хранилищ остается рекордно низким для января, а выработка электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в регионе к 8 января превысила 30 процентов в общем объеме. Температуры остаются выше климатической нормы в большинстве стран Европы, что позволяет жителям реже включать отопление и тратить меньше газа. Издание цитирует данные Bloomberg, согласно которым в ЕС ожидается самый теплый январь за последние годы.