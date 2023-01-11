ОГТСУ: Украина получила возможность покупать газ виртуальным реверсом через Молдавию

Правительство Молдавии разрешило Украине покупать газ через виртуальный реверс по Трансбалканскому коридору в точке соединения с газотранспортной системой Украины «Гребеники». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

В сообщении компании говорится, что украинские заказчики получили возможность транспортировки газа нероссийского происхождения с СПГ-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанской добычи. Также международные партнеры ОГТСУ получают возможность хранения газа, доставленного в СПГ-терминалы в Греции или Турции, в украинских подземных хранилищах.

До настоящего времени этот механизм использовался преимущественно заказчиками из самой Молдавии.

В ноябре «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Он анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября. В результате «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» ноябрьских поставок российского газа.