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08:38, 18 декабря 2022Экономика

Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о достижении независимости от российского газа

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что страна перестала быть зависимой от газа из России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Впервые в истории Молдавии правый берег не будет потреблять газ, который поставляет «Газпром». «С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. У нас получилось», — говорится в сообщении.

Спыну пояснил, что в декабре «Молдовагаз» закупит у «Энергокома» около 100 миллионов кубометров газа. Предварительная цена составит 1108,61 долларов за одну тысячу кубометров. При этом вице-премьер Молдавии уточнил, что данная сумма уже включает расходы на транспортировку и хранение газа. По его словам, для потребителей тариф останется прежним.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну говорил, что республика собирается подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контракта по газу и провоцирование энергетического кризиса в стране.

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Ксения Назарова
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