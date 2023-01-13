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10:07, 13 января 2023Экономика

Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров

Юрист Иван Соловьев перечислил популярные способы обмана пенсионеров

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Популярные способы обмана пенсионеров можно разделить на несколько групп, рассказал «Прайму» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Первая группа — телефонное мошенничество со счетами, переводами средств и кредитами.

Соловьев пояснил, что сюда относится «подозрительная» активность на счете, якобы оказание помощи правоохранителям в расследовании, попытки постороннего человека взять кредит от имени пенсионера по фальшивой доверенности, оформление кредит преступником с одинаковой с потенциальной жертвой фамилией, а также данные о якобы совершенных переводах денег на Украину.

Юрист добавил, что мошенники начали оперировать информацией о недавно совершенных гражданином визитах в банк, что окончательно сбивает пожилых людей с толка и заставляет верить злоумышленникам. Также он перечислил во второй группе такие способы обмана, как выигрыш в акциях и предложение сменить телефонный тариф на более выгодный. Еще одна схема — якобы беда с родственниками.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, получивших новые банковские карты. Они звонят людям через 10-15 минут после доставки карты и предлагают ее активировать.

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Платон Щукин
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