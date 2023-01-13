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10:24, 13 января 2023Путешествия

Российских пилотов призвали следить за выражениями во время рейсов

«Ъ»: Росавиация потребовала от авиакомпаний следить за культурным уровнем членов экипажа

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Росавиация призвала российские авиакомпании следить за культурным уровнем и поведением пилотов и бортпроводников на рейсах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, по данным «Ъ», основанием для подобного требования ведомства стали жалобы пассажиров на использование пилотами ненормативной лексики во время полетов, а также ролики в сети, где летчики якобы с нецензурными выражениями ищут кнопку отключения громкой связи. При этом сами члены летного экипажа подчеркивают, что технически забыть выключить микрофон невозможно.

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Представители регулятора также попросили авиакомпании организовать для пилотов и бортпроводников «дополнительные занятия», чтобы перепроверить их знания «типовой фразеологии при информационном обслуживании пассажиров», и отчитаться об их результатах до 16 января.

Ранее в январе дочь пилота самолета раскрыла в соцсетях полученные благодаря отцовской работе привилегии. Девушка похвасталась, что может бесплатно летать по всему миру и даже сидеть в бизнес-классе, если там есть свободные места.

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Фариза Бацазова
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