Российских пилотов призвали следить за выражениями во время рейсов

«Ъ»: Росавиация потребовала от авиакомпаний следить за культурным уровнем членов экипажа

Росавиация призвала российские авиакомпании следить за культурным уровнем и поведением пилотов и бортпроводников на рейсах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, по данным «Ъ», основанием для подобного требования ведомства стали жалобы пассажиров на использование пилотами ненормативной лексики во время полетов, а также ролики в сети, где летчики якобы с нецензурными выражениями ищут кнопку отключения громкой связи. При этом сами члены летного экипажа подчеркивают, что технически забыть выключить микрофон невозможно.

Представители регулятора также попросили авиакомпании организовать для пилотов и бортпроводников «дополнительные занятия», чтобы перепроверить их знания «типовой фразеологии при информационном обслуживании пассажиров», и отчитаться об их результатах до 16 января.

Ранее в январе дочь пилота самолета раскрыла в соцсетях полученные благодаря отцовской работе привилегии. Девушка похвасталась, что может бесплатно летать по всему миру и даже сидеть в бизнес-классе, если там есть свободные места.