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15:58, 13 января 2023Россия

Пригожин заявил о попытках «украсть победу» у вагнеровцев

Евгений Пригожин заявил о попытках «украсть победу» у ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости

Евгений Пригожин заявил о попытках «украсть победу» у частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Telegram-канале.

«У ЧВК "Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», — заявил российский предприниматель, не уточнив, о каких именно победах идет речь, и призвал поддержать вагнеровцев, принимающих участие в СВО.

По мнению Пригожина, «внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах» могут нанести «значительный урон» ЧВК. Это вызывает больше беспокойства, чем попытки Вашингтона нейтрализовать деятельность «Группы Вагнера», подчеркнул предприниматель.

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«Например, в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание ЧВК "Вагнер", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана», — отметил основатель частной военной кампании.

11 января Пригожин сообщил, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

13 января о взятии Соледара под полный контроль отчиталось Минобороны России. В оборонном ведомстве сообщили, что это стало возможно благодаря ударам авиации и артиллерии российских войск, а также подразделениям ВДВ.

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Евгения Куликова
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