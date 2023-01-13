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12:44, 13 января 2023Ценности

Мужчина похудел на 69 килограммов после отказа от газировки

Водопроводчик Робертсон отказался от 12 банок газировки в день и похудел на 69 килограммов

Фото: Taylor Robertson

Владелец водопроводной компании из Уинстон-Сейлема, Северная Каролина, США, Тейлор Робертсон отказался от газировки и поделился опытом. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Star.

27-летний мужчина рассказал, что каждый день потреблял алкоголь и выпивал по 12 банок любимого напитка фирмы Pepsi, чтобы избавиться от похмелья. При этом водопроводчик ел на обед и ужин пищу из ресторанов быстрого питания — например, из KFC. Таким образом Робертсон достиг своего максимального веса в 146 килограммов, что привело к частым остановкам дыхания во сне. Он боялся, что умрет от недостатка кислорода ночью, а также что его невеста может с ним расстаться, поскольку под воздействием алкогольного опьянения он знакомился с другими девушками в барах.

В связи с этим Робертсон решил изменить свою жизнь. По словам американца, он похудел на 69 килограммов за девять месяцев, отказавшись от спиртных и газированных напитков. «Я начал есть один раз в день», — сказал он и отметил, что в первое время ел только китайскую еду. Спустя некоторое время он понял, что это не очень полезно для организма, и начал готовить блюда дома — например, рис с курицей.

В октябре 2022 года бывшая сотрудница банка Стейси Ричардс из Ньюпорта, Уэльс, похудела на 40 килограммов, отказавшись от вредной пищи, и стала фитнес-тренером. Женщина рассказала, что изменила образ жизни еще в 2015 году, однако во время самоизоляции, которую вводили в стране на фоне пандемии COVID-19, она вновь набрала лишние килограммы.

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Мария Винар
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