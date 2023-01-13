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07:12, 13 января 2023Мир

В Польше рассказали о русофобской политике на Украине

Mysl Polska: используемые Киевом методы не имеют ничего общего со свободным миром

Фото: Frank Hormann / Globallookpress.com

Запад обманом внушает мысль, что Киев сражается за свободный мир, но используемые Украиной методы не имеют с этим понятием ничего общего, заявил журналист Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska.

Автор напомнил, что украинские власти проводят русофобскую политику: запретили в стране русский язык, сносят памятники русским писателям и поэтам, а на их место ставят статуи националистам вроде Степана Бандеры. Он добавил, что на Украине происходит насильственный захват храмов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как рассказал журналист, за всеми этими действиями «отчетливо просматривается лик» лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Бандеры. Это организация тесно сотрудничала с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны. «И почему-то никто в Польше и в "свободном мире" не реагирует», — указал автор.

Ранее офицер американской разведки Ричард Риттер обвинил Конгресс в поддержке украинских националистов. Он напомнил о преступлениях против мирного населения, которые совершали представители ОУН.

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Марина Совина
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