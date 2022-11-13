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22:22, 13 ноября 2022Мир

Офицер разведки США обвинил Вашингтон в поддержке украинских националистов

Офицер американской разведки Риттер обвинил Конгресс в поддержке украинских националистов

Фото: Agustin Montanez / Globallookpress.com

Конгресс США оказывает поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам, заявил в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), действовавшей в основном на Западной Украине, Степан Бандера «стал отцом современного украинского национализма».

Риттер напомнил журналисту о преступлениях против мирного населения, которые совершали представители этой организации во времена Великой Отечественной войны. «Вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой», — обвинил он политиков.

Экс-разведчик добавил, что Вашингтон открыто поддерживает украинских националистов. Он напомнил, что в сентябре бойцов украинского националистического полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) приняли в Конгрессе.

27 сентября бойцов «Азова» приняли в Капитолии США. Как уточнила украинская активистка Дарья Каленюк, их встретили прямо в главном зале на Кэпитол Хилл.

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Марина Совина
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