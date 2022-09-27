Украинская активистка Каленюк сообщила, что бойцов «Азова» приняли в Капитолии США

Бойцов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) приняли в конгрессе США. Об этом сообщила участница встречи, украинская активистка Дарья Каленюк в Twitter.

«Самый эмоциональный момент был, когда мы вдруг встретили освобожденных бойцов "Азова" прямо в главном зале на Кэпитол Хилл», — написала она.

Активистка также поблагодарила конгрессмена-демократа Адама Шиффа за то, что он нашел время встретиться с украинской делегацией. «Вооруженные силы Украины очень благодарны за обмен разведданными с США», — добавила Каленюк.

Кроме того, она рассказала, что посещала Капитолий вместе с украинскими женщинами-военнослужащими, которые обсуждали с американскими политиками эффективность реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц, а также просили о новых поставах Киеву вооружений.

Ночью 22 сентября Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. В результате переговоров были возвращены с подконтрольных Украине территорий 55 военнослужащих, в том числе бойцы подразделений Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Украине, в свою очередь, удалось вернуть 215 своих военных, в том числе бойцов «Азова».