Поляки избили украинских беженцев и потребовали вернуться на родину

Dziennik Wschodni: поляки избили семью украинских беженцев, потребовав вернуться на родину

В Люблине поляки избили семью украинских беженцев и потребовали, чтобы они вернулись на родину. Об этом сообщила местная газета Dziennik Wschodni.

Украинка по имени Оксана вместе с 27-летней беременной дочерью и 13-летним сыном возвращались с прогулки, когда к ним подошли мужчины и попросили сигарету. По ее словам, дочь ответила им на польском, но с акцентом, что среди них никто не курит, после чего местные жители стали проявлять агрессию.

Они попытались отобрать телефон у сына, когда тот хотел вызвать полицию, повалили его на землю и стали бить по голове, женщин, пытавшихся его защитить, тоже избили.

Оксана отметила, что инцидент наблюдали несколько человек, но никто не отреагировал на просьбы о помощи. Вся семья попала в больницу, у подростка диагностировали перелом пальца.

Полиция опознала двоих нападавших в возрасте 25 и 30 лет и начала расследование. Пострадавшие заявили, что конфликт произошел на национальной почве. Оксана отметила, что никогда не сталкивалась в Польше с проявлениями ненависти и до этого случая чувствовала себя в безопасности. Как отмечает издание, происшествие вызвало бурю возмущения среди беженцев.

Ранее стало известно, что большинство украинских беженцев, находящихся в Польше, хочет вернуться на родину. Об этом заявил посол Украины в европейской стране Василий Зварыч.

