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09:04, 10 января 2023Бывший СССР

Большинство украинских беженцев в Польше захотело вернуться на родину

Посол Зварыч заявил о желании большинства украинских беженцев в Польше вернуться на родину
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Большинство украинских беженцев, находящихся в Польше, хочет вернуться на родину. Об этом заявил посол Украины в европейской стране Василий Зварыч, цитирует «РБК-Украина».

«Большинство временно проживающих в Польше украинцев хочет вернуться на Украину. Для них возможность определенное время пожить в Польше — опыт, который они используют для собственного развития», — рассказал он. Посол отметил, что опыт работы беженцев в Польше можно было бы использовать на Украине. Зварыч также поблагодарил польские власти за дружеское отношение к украинцам, открытость и доброжелательность.

Ранее жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и ее дочь. Причиной стала ссора из-за производства пельменей. По словам женщины, она приняла украинок «по зову сердца». Однако гражданка Украины начала устанавливать свои порядки в доме.

В декабре стало известно об ужесточении контроля в Польше над выдачей беженцам с Украины семейного пособия «500+». В результате более 110 тысяч украинских граждан потеряли право на выплаты. В ноябре сообщалось о начале борьбы Польши со злоупотреблением системой социального страхования республики среди украинцев, проживающих в стране.

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Кристина Есикова
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