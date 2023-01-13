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18:31, 13 января 2023Среда обитания

В старой российской школе обрушился потолок

В Ангарске в школе 1956 года постройки обрушился потолок

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В школе №21 города Ангарск Иркутской области обрушился потолок. Внимание на ситуацию обратила «Российская газета».

Инцидент в здании 1956 года постройки произошел во время перемены. В коридоре второго этажа обвалился кусок бетона, который выпал из стыковочного шва плит перекрытия.

Пострадавших в результате происшествия нет. После инцидента местные и региональные власти начали обсуждать вопрос капитального ремонта здания и подготовили все необходимые документы, включая сметы на соответствующие работы, чтобы обеспечить безопасность детей и учителей.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области заявили, что ведомство проводит проверку по факту обрушения потолка в ангарской школе. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства при организации учебного процесса, в сфере пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического, градостроительного и иного законодательства», — говорится в сообщении.

В октябре 2022 года сообщалось, что в Красноярске в школе №90 на трех семиклассниц с потолка упали лампы во время урока. Одной из них лампа упала на голову, ее всю в крови отнесли к школьному медику и вызвали родителей. Еще одна девочка повредила спину, а третья школьница порезала руку.

Полина Кислицына
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