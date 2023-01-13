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13:02, 13 января 2023Путешествия

Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы из-за сильного ветра

Направлявшийся в Мурманск самолет не смог вылететь из Пулково из-за сильного ветра

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Мурманск российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Пулково и не смог взлететь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани Северной столицы.

Представители аэропорта уточнили, что ситуация произошла из-за сильного ветра. «Из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что из-за невозможности продолжения движения по рулежной дорожке командир российского воздушного судна принял решение «прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач».

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В Пулково заявили, что полет в Мурманск будет осуществлен на резервном самолете. Пассажиров уже доставили в аэровокзал на двух перронных автобусах.

Ранее 13 января свыше десяти летевших в Санкт-Петербург самолетов не смогли приземлиться в местном аэропорту Пулково из-за непогоды и ушли на запасные аэродромы. Отмечается, что лайнерам пришлось резко сменить курс из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки.

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Фариза Бацазова
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