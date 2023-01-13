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00:14, 14 января 2023Мир

В ООН заявили о готовности Гутерриша помочь урегулировать конфликт на Украине

Замгенсека ООН ДиКарло: Гутерриш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Tt news agency / Reuters

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила о готовности генерального секретаря организации Антониу Гутерриша поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

«Украина, Россия, мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному и неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права», — указала ДиКарло. По ее словам, на сегодняшний день нет никаких признаков окончания боевых действий, однако, подчеркнула она, все конфликты рано или поздно завершаются, и происходящее на Украине не станет исключением.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш готов к посредничеству, если все стороны конфликта попросят об этом.

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Варвара Кузьмина
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