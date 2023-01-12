В офисе генсека ООН оценили возможности посредничества по Украине

Офис генсека ООН: Гутерриш готов к посредничеству по Украине, если стороны его попросят

Офис генерального секретаря ООН оценил возможность посредничества Антониу Гутерриша по Украине. Он готов к этому, если все стороны конфликта попросят об этом, сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом чиновник прокомментировал сообщения о подготовке к «Саммиту мира», который планируется провести 24 февраля в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Дюжаррик указал, что офис генсека видел информацию в прессе, позиция Гутерриша остается неизменной. «Как и в любом конфликте, он всегда готов к посредничеству, если все стороны, вовлеченные в конфликт, попросят его об этом», — заявил он.

О предложении Украины провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Говоря о приглашении России на мероприятие, он сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

