Россиянам назвали причины раннего появления седины

Хирург Илья Алмазов рассказал, что раннее появление седины связано с генами

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов в интервью «Газете.ru» назвал причины раннего появления седых волос.

Врач рассказал журналистам, что на самом деле стресс не вызывает седину. По его словам, чаще всего люди начинают седеть примерно в том же возрасте, что и их родственники. «Гены играют здесь значительную роль (...) Повинен в этом аутосомно-доминантный ген, ответственный за седые волосы — IRF4», — объяснил россиянам медик.

В то же время доктор заявил, что если у человека наблюдается преждевременная седина, которая не свойственна его семье, то необходимо проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях проблема возникновения седых волос обратима при своевременном лечении. «Среди причин седины у молодых людей можно назвать дефицит витамина B12, который приводит к пернициозной анемии, заболеваниям гипофиза или щитовидной железы», — пояснил Алмазов.

Собеседник издания добавил, что седина нередко связана с наличием аутоиммунных расстройств, когда организм по ошибке атакует здоровую ткань. «Аутоиммунные заболевания, как правило, группируются вместе. Курение также способствует преждевременному поседению, особенно в возрасте до 30 лет», — уточнил врач.

Хирург рекомендовал читателям для сохранения натурального цвета волос употреблять витамины группы B, пищу, богатую белком и содержащую в большом количестве кальций, медь, железо, витамин D и цинк.

Ранее российский врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова назвала опасные для подростков последствия окрашивания волос. «Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков в возрасте 13-15 лет могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы, в частности аллергическая реакция», — пояснила врач.