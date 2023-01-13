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10:17, 13 января 2023Ценности

Российский врач назвала опасные последствия окрашивания волос для подростков

Российский трихолог Татьяна Егорова: окрашивание волос вызывает у подростков аллергию

Фото: Shutterstock

Российский врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова назвала опасные последствия окрашивания волос для подростков. Комментарии специалиста приводит издание NEWS.ru.

«Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков в возрасте 13-15 лет могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы, в частности аллергическая реакция», — заявила Егорова.

В связи с этим специалист посоветовала перед походом в салон красоты проверить его по лицензиям. По ее словам, заведение должное соответствовать необходимым требованиям, в том числе в нем должны быть соблюдены все санитарные правила и использоваться качественные красители. В то же время эксперт предупредила читателей издания, что окрашивание в непроверенном салоне красоты или домашних условиях вызывает ломкость волос.

Ранее врач-косметолог и трихолог сети клиник ЦИДК Татьяна Степанова перечислила россиянкам опасные последствия сна с мокрыми волосами. Так, эксперт объяснила, что после мытья пряди становятся холодными, и в связи с этим возрастает риск переохлаждения волосяных луковиц. В свою очередь, данное состояние может привести к появлению зуда, покраснениям на коже головы, болевым ощущениям и гнойникам.

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Мария Винар
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