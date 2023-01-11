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13:41, 11 января 2023Ценности

Врач назвала россиянкам опасные последствия сна с мокрыми волосами

Российский трихолог Татьяна Степанова: сон с мокрыми волосами вызывает зуд

Фото: Shutterstock

Врач-косметолог и трихолог сети клиник ЦИДК Татьяна Степанова назвала россиянкам опасные последствия сна с мокрыми волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

По словам эксперта, после мытья пряди становятся холодными, и в связи с этим возрастает риск переохлаждения волосяных луковиц. В свою очередь, данное состояние может привести к появлению зуда, покраснениям на коже головы, болевым ощущениям и гнойникам.

Вдобавок Степанова отметила, что скопившаяся в подушке влага вызывает появление пылевых клещей. «Эти паукообразные — мощнейший аллерген, вызывающий кожные и дыхательные болезни», — заключила она.

В ноябре 2022 года редакторы портала The Financial Express перечислили опасные последствия расчесывания мокрых волос. По словам экспертов, когда волосы находятся во влажном состоянии, в них разрушаются водородные связи. Данное явление приводит к ломкости прядей. Расчесывание, в свою очередь, может вдобавок нарушить их эластичность. Однако, как отмечают специалисты, упомянутая проблема не распространяется на вьющиеся волосы, поскольку они легче поддаются укладке, будучи мокрыми.

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Мария Винар
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