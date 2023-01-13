В России подешевело строительство жилья

«РКС Девелопмент»: себестоимость строительства в России упала до уровня февраля

В декабре 2022 года себестоимость строительства в России упала до уровня февраля. О том, что в стране подешевела стройка, говорится в исследовании застройщика «РКС Девелопмент», результаты передает «РБК».

По итогам последнего месяца года себестоимость оказалась на 37,1 процента выше, чем в аналогичный период 2020 года, начиная с которого на рост показателя начали значительно влиять затраты из-за сбоев поставок стройматериалов в пандемию. Почти равная декабрьской себестоимость фиксировалась и в феврале, когда она находилась на уровне 37,6 процента. В период с февраля по март 2022-го показатель существенно вырос — в начале весны он оказался на 55,1 процента выше, чем в декабря 2020 года. Однако в конце года снижение цен произошло почти во всех основных категориях стройматериалов.

Сильнее всего подешевели металлозависимые материалы, а цена светопрозрачных конструкций и других высокотехнологичных материалов не изменились. Среди подорожавших товаров оказались щебень, песок и асфальт. Стоимость межкомнатных дверей и обоев также выросла, однако динамика сдерживается заменой материалов на более доступные. Цены на отделочные материалы по-прежнему остаются высокими.

Ранее в январе руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский раскрыл причины роста цен на стройматериалы. По его словам, подобная динамика была связана с действиями хозяйствующих субъектов.