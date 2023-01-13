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21:17, 13 января 2023Россия

Власти Бердянска назвали терактом подрыв машины главы администрации города

Власти Бердянска обвинили украинские спецслужбы в подрыве машины главы администрации

Кадр: видео Telegram-канал «Типичный Донецк»

Власти Бердянска оценили взрыв машины главы администрации города как теракт. Об этом администрация города заявила в Telegram-канале.

Утверждается, что это преступление совершили украинские спецслужбы. «Проведенная неудавшаяся бесчеловечная акция в отношении гражданского чиновника, не имеющего ничего общего с военным делом, никак не повлияет на работу администрации Бердянского района», — указало руководство города.

Марина Совина
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