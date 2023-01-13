Власти Бердянска назвали терактом подрыв машины главы администрации города
Власти Бердянска обвинили украинские спецслужбы в подрыве машины главы администрации
Власти Бердянска оценили взрыв машины главы администрации города как теракт. Об этом администрация города заявила в Telegram-канале.
Утверждается, что это преступление совершили украинские спецслужбы. «Проведенная неудавшаяся бесчеловечная акция в отношении гражданского чиновника, не имеющего ничего общего с военным делом, никак не повлияет на работу администрации Бердянского района», — указало руководство города.