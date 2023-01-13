Взорванную автомашину главы администрации Бердянска показали на видео

Опубликовано видео взорванного автомобиль главы администрации Бердянска Кичигина

Взорванную автомашину главы администрации Бердянска Алексея Кичигина показали на видео. Ролик в пятницу, 13 января, опубликовано в Telegram-канале председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

На кадрах видна горящая автомашина главы военно-гражданской администрации. Рядом с которой с включенными проблесковыми маячками находится автомобиль экстренных служб, сотрудники которых занимаются ликвидацией пожара.

Ранее 13 января стало известно, что в Запорожской области взорвали машину главы администрации Бердянского района Кичигина.