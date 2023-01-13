Кровавый след привел полицейских к бенгальскому тигру

Fox 5: в США полицейские прошли по кровавому следу и нашли тигренка

Полицейские в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, пошли по кровавому следу и нашли клетку с тигренком. Об этом сообщает Fox 5.

Сотрудники полиции прибыли по сообщению о стрельбе и обнаружили человека с простреленной ногой. Предположительно, в пострадавшего попала шальная пуля. Пока сотрудники правоохранительных органов работали на месте происшествия, они услышали еще один выстрел в трейлере поблизости. Полицейские последовали на звук, нашли мужчину, вооруженного полуавтоматическим пистолетом, и арестовали его.

Позже полицейские увидели кровавый след, который привел их в другой трейлер. Дверь оказалась не заперта. Полицейские прошли внутрь и обнаружили детеныша бенгальского тигра, который сидел в клетке для собак. Полицейские изъяли животное.

В настоящее время тигренок передан Департаменту рыбных и природных ресурсов Нью-Мексико.

Ранее сообщалось, что мошенники продали паре из французского города Гавр суматранского тигренка вместо котенка породы саванна. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось менее 400 особей.