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09:55, 13 января 2023Из жизни

Кровавый след привел полицейских к бенгальскому тигру

Fox 5: в США полицейские прошли по кровавому следу и нашли тигренка

Фото: Albuquerque Police

Полицейские в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, пошли по кровавому следу и нашли клетку с тигренком. Об этом сообщает Fox 5.

Сотрудники полиции прибыли по сообщению о стрельбе и обнаружили человека с простреленной ногой. Предположительно, в пострадавшего попала шальная пуля. Пока сотрудники правоохранительных органов работали на месте происшествия, они услышали еще один выстрел в трейлере поблизости. Полицейские последовали на звук, нашли мужчину, вооруженного полуавтоматическим пистолетом, и арестовали его.

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Позже полицейские увидели кровавый след, который привел их в другой трейлер. Дверь оказалась не заперта. Полицейские прошли внутрь и обнаружили детеныша бенгальского тигра, который сидел в клетке для собак. Полицейские изъяли животное.

В настоящее время тигренок передан Департаменту рыбных и природных ресурсов Нью-Мексико.

Ранее сообщалось, что мошенники продали паре из французского города Гавр суматранского тигренка вместо котенка породы саванна. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось менее 400 особей.

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Алиса Дмитриева
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