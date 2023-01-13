В российском регионе подросток украла карту опекунов и потратила миллионы

В Амурской области 15-летняя девушка украла карту опекунов и потратила 4,5 миллиона рублей

В Амурской области 15-летняя школьница украла банковскую карту опекунов для новогоднего шопинга, сообщает Telegram-канал SHOT.

Школьница перед зимними праздниками осталась одна дома. Тогда она решила взять рабочую карту взрослого. Отмечается, что потерпевший работает гендиректором интернет-магазина. Девушка купила сумку почти за 4,5 миллиона рублей. Она расплачивалась картой за покупки, пока деньги не закончились.

Отмечается, что заметили потраченные суммы, когда выходные уже закончились. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 158 («Кража») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае двое подростков украли деньги с банковской карты 18-летнего друга.