Dzienik: в Словакии опровергли вывод США системы Patriot на Украину

США решили вывести систему Patriot из Словакии для технического обслуживания, а не для отправки на Украину. Об этом заявил министр обороны республики Ярослав Надь, передает Dzienik.

Некоторые словацкие СМИ обратили внимание на слухи о том, что американцы направляют систему из Словакии прямо на Украину, но министр Надь это опроверг. По его словам, американцы выведут батарею в рамках ротации иностранных войск.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым семи гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом желающих вступить в состав подразделений ВСУ было в разы больше, однако им было отказано по соображениям безопасности.