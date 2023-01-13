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16:28, 13 января 2023Мир

США решили вывести систему Patriot из Словакии

Dzienik: в Словакии опровергли вывод США системы Patriot на Украину

Фото: Tech. Sgt. James D. Mossman / U.S. Air Force / Wikimedia

США решили вывести систему Patriot из Словакии для технического обслуживания, а не для отправки на Украину. Об этом заявил министр обороны республики Ярослав Надь, передает Dzienik.

Некоторые словацкие СМИ обратили внимание на слухи о том, что американцы направляют систему из Словакии прямо на Украину, но министр Надь это опроверг. По его словам, американцы выведут батарею в рамках ротации иностранных войск.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым семи гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом желающих вступить в состав подразделений ВСУ было в разы больше, однако им было отказано по соображениям безопасности.

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Анжелика Бережная
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