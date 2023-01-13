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19:12, 13 января 2023Россия

В Госдуме уехавшим предложили дать «призывную амнистию» при одном условии

Депутат Тумусов предложил дать «призывную амнистию» уехавшим при условии работы в ДФО

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Депутат Государственной Думы Федот Тумусов выступил с предложением дать «призывную амнистию» мужчинам, уехавшим из России после объявления частичной мобилизации при одном условии. Его комментарий приводят «Ведомости».

По его задумке, они будут освобождены от призыва, если определенное время будут работать в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Тумусов отметил, что реализация подобной инициативы позволила бы согражданам вернуться в Россию и «избежать жизни на чужбине с неминуемым ущербом их социальному статусу, профессиональному росту, семейной жизни».

«Такая амнистия даст остро нуждающемуся в кадрах региону приток мозгов и рабочих рук, что особенно актуально в связи с общим вектором развития "на Восток"», — сказал он. Депутат уточнил, что это не должно касаться тех граждан, кто ведет антироссийскую деятельность. Тумусов также подчеркнул, что уехавшие уклонились от исполнения воинского долга.

Тем не менее в данном вопросе следует придерживаться «гибкого подхода», поскольку уехало «много людей самого продуктивного возраста» и это ударило по экономике и демографии России, разъяснил парламентарий.

В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся, несмотря на сложности. Он указал, что ведомство старалось не скрывать никакой информации от граждан.

Частичная мобилизация в России была объявлена в 21 сентября. 28 октября Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.

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Анна Щербакова
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