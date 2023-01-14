Власти США и Японии договорились продолжать вводить санкции против России

Байден и премьер-министр Японии Кисида решили продолжать вводить санкции против России

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились продолжать вводить новые рестрикции в отношении России. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

К такому решению они пришли после переговоров, состоявшихся 13 января в Вашингтоне. «Мы продолжим вводить санкции против России и оказывать непоколебимую поддержку Украине», — сказано в документе. Отмечается, что использование ядерного оружия Россией на Украине будет расцениваться как «акт вражды против человечества», не имеющий оправдания.

Помимо этого, в ходе переговоров Байден и Кисида упомянули Россию в контексте экономического развития, а также сотрудничества для эффективного решения глобальных проблем.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт на Украине достиг критически важного этапа. Он также подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для оказания помощи Киеву.