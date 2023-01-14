Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 14 января 2023Мир

Власти США и Японии договорились продолжать вводить санкции против России

Байден и премьер-министр Японии Кисида решили продолжать вводить санкции против России
Джо Байден и Фумио Кисида

Джо Байден и Фумио Кисида. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились продолжать вводить новые рестрикции в отношении России. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

К такому решению они пришли после переговоров, состоявшихся 13 января в Вашингтоне. «Мы продолжим вводить санкции против России и оказывать непоколебимую поддержку Украине», — сказано в документе. Отмечается, что использование ядерного оружия Россией на Украине будет расцениваться как «акт вражды против человечества», не имеющий оправдания.

Помимо этого, в ходе переговоров Байден и Кисида упомянули Россию в контексте экономического развития, а также сотрудничества для эффективного решения глобальных проблем.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт на Украине достиг критически важного этапа. Он также подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для оказания помощи Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил об отсутствии у России цели деукраинизации Украины
Власти США и Японии договорились продолжать вводить санкции против России
Украинка отказалась стоять рядом с российской участницей на «Мисс Вселенная»
Небензя заявил о готовности России к достижению целей СВО мирным путем
Раскрыты подробности гибели знаменитого хоккеиста
В России заявили о превращении Украины в частную военную компанию НАТО
Китай назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе
Минфин США заявил об угрозе дефолта
Посольство России заявило о подготовке ВСУ к применению химоружия
В России назвали «мирный план» Зеленского не имеющим отношения к реальности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.