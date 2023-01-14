Эксперт оценила важность касающихся гуманизации правосудия поручений президента

Эксперт оценила важность поручений по итогам заседания Совета по правам человека

Тема арестов – одна из самых болезненных. На фоне того, что в последние годы тюремное население в целом снижалось, количество арестованных, тех, кто находится в СИЗО, только росло, и в основном это были люди, которые не представляют никакой угрозы обществу. Об этом «Ленте.ру» рассказала член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ева Меркачева, комментируя некоторые утвержденные поручения по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В частности, Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России, Минюстом России, ФСИН России и Общественной палатой Российской Федерации было поручено проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей, и при необходимости представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на гуманизацию правосудия.

«Две самые уязвимые группы заключенных – женщины с малолетними детьми и больные. Им приходится особенно тяжело, и в итоге все это отражается на их семьях. Например, посадили женщину, у которой трое, четверо, пятеро детей – а такие есть. И все эти дети остаются без матери, а зачастую и без отца, если сажают и его. Я думаю, надо будет настаивать на внесении изменений в законодательство, не позволяющих сажать сразу двух родителей – чтобы один оставался под домашним арестом, а не в СИЗО, - говорит Ева Меркачева. - Дети трех, четырех, шести лет остаются без обоих родителей, хотя сами они ни в чем не виноваты. Государство лишает их самого близкого человека, который даже не признан виновным, так как судебный механизм еще не запущен. Я очень рада, что президент услышал нас, и были сформированы соответствующие поручения.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 7 декабря 2022 года.