Израиль решил прекратить выплаты пособий украинским беженцам

Haaretz: власти Израиля решили прекратить выплаты ежемесячных пособий беженцам с Украины

Власти Израиля перестану выплачивать специальные ежемесячные пособия украинским беженцам, приехавшим в страну после начала специальной военной операции. Об этом сообщает Haaretz.

Как пишет издание, срок действия временного постановления, на основании которого можно было рассчитывать на финансовую поддержку, истек. В планах министерства репатриации и интеграции возобновления выплат пока нет.

Тель-Авиа начал выплачивать украинским беженцам ежемесячные пособия в апреле 2022 года. Уточняется, что на выплаты могли рассчитывать те, кто уехал из Украины, России и Белоруссии «в срочном порядке без личных вещей».

По подсчетам издания, в общей сложности 23 940 иммигрантов получили минимум по одной такой выплате.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Израиль украинские беженцы подвергались изнасилованиями, сексуальным домогательствам и эксплуатации на рабочем месте. Как минимум одна женщина покончила жизнь самоубийством.