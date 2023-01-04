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16:01, 4 января 2023Мир

Стало известно об изнасилованиях украинских беженцев в Израиле

Times of Israel: в Израиле зафиксировано три случая изнасилования украинских беженцев

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Прибывшие в Израиль украинские беженцы, многие из которых лишились своих домов и средств к существованию, подвергались изнасилованиями, сексуальным домогательствам и эксплуатации на рабочем месте. Как минимум одна из женщин покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что одном из отчетов Тель-Авивского центра по вопросам украинских беженцев указывалось, что в период с марта по август 2022 года было зарегистрировано три обращения в полицию относительно случаев изнасилования с участием граждан Украины. В отчете также говорилось, что правоохранители расследовали 18 случаев сексуальных домогательств, еще о 12 подобных случаях стало известно волонтерам. При этом общественники считают, что реальное количество правонарушений в отношении беженцев намного выше, поскольку потерпевшие предпочитают не обращаться в полицию.

По данным издания, многие из этих преступлений и нарушений остаются незамеченными властями или игнорируются преднамеренно, в результате чего жертвы остаются без защиты, а преступники — на свободе.

Ранее сообщалось, что в Израиле сотню украинских беженцев захотели выселить из социального жилья, спонсируемого государством. В Министерстве социального обеспечения и благосостояния Израиля пояснили, что контракт с одним из операторов, принимающих военных беженцев, истек, и жильцам, которые не могут финансировать жилье по медицинским или физическим причинам, были предложены альтернативы в гостинице.

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Варвара Кошечкина
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