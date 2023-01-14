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19:41, 14 января 2023Бывший СССР

В Госдуме оценили возможность переговоров по Украине без участия России

Депутат Чепа назвал невозможными переговоры по Украине без участия России

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Переговоры по завершению конфликта на Украине без участия России невозможны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его оценке, именно отказ учитывать интересы Москвы привел к началу военных действий.

«Естественно, это невозможно. Игнорирование интересов России — это практически обман западных стран в решении вопроса по Минским договоренностям, которые задевали интересы и жизнь большого количества населения, проживающего не только на территории Украины, но и России. Это привело к определенному конфликту, который сегодня называется специальной военной операцией», — сказал депутат.

Большинство стран в мире прекрасно понимают, что однополярный мир, решение всех вопросов в интересах одной страны и жизнь по правилам, которые устанавливает эта страна, невозможны

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что мирный план по ситуации на Украине должен учитывать мнение России. «Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом», — заявил он. При этом, по словам представителя президента, участвовать в урегулировании конфликта должны также Европа и США.

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Варвара Кошечкина
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