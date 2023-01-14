Анкара оценила мировые усилия по созданию условий для переговоров по Украине

Турция заявила о недостаточном желании в мире создавать условия для переговоров по Украине

У мирового сообщества нет достаточного желания создавать условия для серьезных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает ТАСС.

По его словам, в мире сегодня превалирует настрой на продолжение украинского конфликта. В таких условиях невозможно обсуждать мирное соглашение, убежден представитель Эрдогана.

Ранее в Анкаре заявили, что в возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта должны участвовать представители Европы и США.