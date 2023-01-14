В Турции предложили привлечь США и Европу к переговорам по Украине

Представитель Эрдогана предложил привлечь США и Европу к возможным переговорам по Украине

В возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны участвовать США и Европа. С таким предложением выступил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС в субботу, 14 января.

Он допустил, что Европу может утомить дальнейшее затягивание конфликта на Украине. Кроме того, европейская общественность может заявить о нежелании поддерживать Киев, отметили в Турции.

По мнению представителя Эрдогана, у мирового сообщества пока не возникло достаточного желания для создания условий для «серьезных переговоров» между Россией и Украиной.

В мире превалирует настрой на продолжение боевых действий, в подобных условиях нельзя обсуждать мирное соглашение по Украине, подчеркнули в Турции.

«Любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не будет учитываться мнение России», — резюмировал представитель турецкого президента.

12 января сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским вопрос о создании гуманитарного коридора.

До этого турецкий омбудсмен Шереф Малкоч отметил, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом. Он также рассказал о желании Анкары оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым.

