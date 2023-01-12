Эрдоган обсудит с Путиным и Зеленским вопрос гумкоридора

CNN Türk: Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским создание гуманитарного коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в четверг или пятницу провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросу гуманитарного коридора. Об этом в четверг, 12 января, сообщает CNN Türk.

«Согласно последним новостям, главный омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом. Он также рассказал о желании Анкары оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым.

11 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. При этом она отметила, что создание гумкоридора в ходе встречи не обсуждалось. По ее словам, на повестке стояли вопросы возвращения раненых в рамках Женевской Конвенции и эвакуации гражданских.