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02:22, 11 января 2023Россия

Москалькова встретилась с омбудсменом Украины

Омбудсмены России и Украины Москалькова и Лубинец обсудили оказание гумпомощи гражданам

Фото: Telegram-канал Татьяны Москальковой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом она сообщила в Telegram.

Как рассказала российский омбудсмен, вместе с украинским коллегой они обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

В ноябре 2022 года Татьяна Москалькова сообщала, что провела несколько встреч с Дмитрием Лубинцом. Беседы с коллегой проходили при участии генсека Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека Дебби Конера и председателя Европейской сети национальных учреждений по правам человека.

В октябре Дмитрий Лубинец предложил ликвидировать Международный комитет Красного Креста (МККК), поскольку, по его мнению, организация не выполняет возложенные на нее обязанности. Он добавил, что организация не приняла участия в обмене военнопленными с российской стороной, хотя должна была это сделать.

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Марина Совина
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