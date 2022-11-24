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17:43, 24 ноября 2022Россия

Москалькова провела несколько встреч с украинским омбудсменом

Российский омбудсмен Москалькова провела серию встреч с украинским коллегой Лубинцом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram, что провела несколько встреч с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, на которых был выработан план действий по оказанию помощи людям.

Москалькова уточнила, что беседы с коллегой проходили при участии генсека Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека Дебби Конера и председателя Европейской сети национальных учреждений по правам человека.

О том, что российский омбудсмен впервые провела встречу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, сообщалось 17 октября. Тогда стороны договорились обеспечивать условия содержания пленных и об их дальнейшем обмене.

Ранее Москалькова опубликовала видео с россиянами, возвращающимися из украинского плена. Она уточнила, что обмен был произведен 35 на 35.

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Евгения Куликова
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