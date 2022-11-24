Возвращение российских военных из украинского плена сняли на видео

Москалькова опубликовала видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова опубликовала видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными. Кадры она разместила в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что обмен пленными с Киевом состоялся по формуле 35 на 35.

Очередной обмен, проводимый Минобороны России, ранее анонсировал депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил России освободить всех украинских пленных. Соответствующее заявление он сделал, выступая с видеообращением к саммиту G20. Он согласился на обмен пленными по схеме «всех на всех».