Почти 60 тысяч человек умерли в Китае за месяц из-за COVID-19

Китайские власти сообщили о 60 тысячах смертей за месяц от COVID-19

Китайские власти зафиксировали в медицинских учреждениях страны почти 60 тысяч смертей из-за COVID-19 за месяц. Такое число называет «Интерфакс».

Согласно подсчетам, с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года от причин, связанных с коронавирусом, погибли 59 938 человек. Около 5,5 тысячи из них скончались из-за вызванных коронавирусом респираторных проблем, а у 54 тысяч COVID-19 вызвал осложнения, связанные с другими заболеваниями.

Средний возраст умерших составляет около 80 лет. В то же время эксперты сообщают, что пик распространения заболевания в Китае пройден.

В Associated Press уточнили, что в приведенной статистике не учитываются случаи смерти от последствий COVID-19 вне медицинских учреждений. В декабре 2022 года власти КНР отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Ранее сообщалось, что Китай отменил обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. С 8 января выезжающие в Китай граждане должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию за 48 часов до рейса.

