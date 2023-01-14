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10:33, 14 января 2023Россия

Двое детей погибли в результате пожара в российском частном доме

В Ленобласти при пожаре в частном доме погибли двое детей

Фото: Shutterstock

В Ленинградской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Как уточняется на сайте СУ СКР по Ленинградской области, огонь вспыхнул в доме, расположенном в поселке Портовое, в ночь на 14 января.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, сотрудники полиции, эксперт и МЧС. Согласно предварительным данным, пожар произошел в результате аварийного режима работы электрической проводки.

В сгоревшем доме были обнаружены тела детей девяти и одиннадцати лет. По факту происшествия возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее в главном управлении МЧС по Московской области рассказали о способе предотвратить пожар на балконе.

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Варвара Кошечкина
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