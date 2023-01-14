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05:12, 14 января 2023Россия

В МЧС рассказали о способе предотвратить пожар на балконе

МЧС: не следует заполнять балкон ненужными вещами, которые могут стать «пищей» для огня

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

В главном управлении МЧС по Московской области рассказали, что не следует хранить на балконе большое количество вещей, поскольку это может привести к пожару. Об этом сообщает РИА Новости.

Особенно это касается легковоспламеняющихся предметов и веществ из-за риска случайного попадания окурка на балкон, уточнили в управлении. Поэтому не рекомендуется использовать балкон в качестве склада ненужных вещей, которые могут стать «пищей» для огня. Отмечается, что в большинстве случаев масштабные возгорания происходят на балконе и кухне.

Кроме того, все вещи на балконе необходимо хранить исключительно в металлических ящиках или под плотным кожухом. «Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком», — заключил собеседник агентства.

Ранее независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров сообщил, что основная причина частых пожаров в жилых помещениях зимой связана именно с наступлением холодов, поскольку люди начинают использовать газовые приборы для обогрева квартир, что может привести к утечке газа. Он подчеркнул, что нельзя приносить в квартиру газовые баллоны.

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Варвара Кузьмина
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