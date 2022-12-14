Названы главные причины пожаров зимой

Пожарный эксперт Назаров назвал взрывы газа главной причиной пожаров зимой

Главная причина частых пожаров в жилых помещениях зимой связана именно с наступлением холодов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. Он назвал основные факторы и ошибки, которые зачастую приводят к возгораниям.

В первую очередь пожары в домах возникают из-за утечек газа, объяснил специалист.

«Это связано с тем, что люди, когда похолодало, могут использовать газовые приборы для обогрева квартир, это не всегда безопасно. Здесь важно следить за газовыми приборами. Ни в коем случае нельзя приносить в квартиру газовые баллоны. У тех, кто имеет дачи, газовые баллоны находятся на улице, а газовая плита в помещении на веранде», — сказал он.

Если мы приносим в квартиру этот газовый баллон, если началась утечка газа, то последствия печальные, потому что в квартире всегда найдется источник зажигания — свет включили, закурили, масса источников Сергей Назаров независимый пожарно-технический эксперт

Также распространение огня может начаться из-за невнимательности, особенно у пожилых людей. Например, они могут включить конфорки, но забыть зажечь газ, отметил Сергей Назаров.

«Еще одна проблема связана с обогревателями. Когда включают несколько обогревателей, создается перегрузка сетей, особенно в старых домах, где проводка ветхая и несовременные аппараты защиты. В современных домах такого не происходит, потому что там стоит блок защиты, автоматы защиты, и если обогреватели потребляют больше тока, чем нужно, они просто выключаются», — отметил он.

Также опасно использовать самодельные обогреватели или накрывать их чем-то, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в Уссурийске произошел взрыв газа в гараже.