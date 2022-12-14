В российском гараже произошел взрыв газа

В Уссурийске Приморского края взрыв газа произошел в гараже, один человек пострадал

В Уссурийске Приморского края в одном из гаражей взорвался газ. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

По данным министерства, газ взорвался утром в среду, 14 декабря, в гараже на улице Блюхера. После этого произошел пожар, один человек пострадал.

Пожарные приехали на место ЧП через восемь минут. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшего госпитализировали. По данным собеседника агентства, либо в гараже взорвался баллон, либо машина была на газу.

Внутри гаража загорелся автомобиль, площадь пожара составила 45 квадратов. Помимо этого, взрывной волной оказались разрушены окна четырех квартир в рядом стоящем доме.

На сайте приморской прокуратуры говорится, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

14 декабря газ взорвался в жилом доме в Элисте. Пострадала женщина — ее госпитализировали, большую часть жильцов эвакуировали.