В ОАЭ предложили перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году

Министр ОАЭ счел необходимым перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году

Министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил, что мир должен перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году. Такое предложение он озвучил на открытии генеральной ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), которая проходит в рамках Недели устойчивого развития в Абу-Даби (Abu Dhabi Sustainability Week, ADSW), сообщает ТАСС.

«Необходимо ускорить темпы перехода к возобновляемым источникам энергии и удвоить их долю до 2/3 мировой энергии к 2030 году и до 100% к 2050 году», — заявил министр.

По его словам, это необходимо, если принимать во внимание негативные последствия изменений климата, пандемии COVID-19 и совокупность геополитических кризисов, которые влияют на всемирные цепочки поставок продовольствия и энергоресурсов.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам заседания заявил, что возобновляемые источники энергии являются гарантией энергетической безопасности.

Гутерриш призвал заключить всеобъемлющее международное соглашение о сотрудничестве по данной проблематике в течение ближайшего десятилетия. По его словам, это необходимо, ускорить продвижение к повсеместному использованию возобновляемых источников энергии.

Генеральная ассамблея IRENA проходит под лозунгом «Энергетические переходы в мире — глобальная оценка» в рамках подготовки к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-28). Конференция пройдет в ОАЭ в конце ноября — начале декабря 2023 года. Членами IRENA являются 168 стран и Европейский союз.

Ранее сообщалось, что мир стоит на пороге новой индустриальной эры массового развития и популяризации экологически чистых технологий в энергетике, предсказано в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость этого глобального рынка к 2030 году оценивается в 650 миллиардов долларов, что в три раза превышает текущий уровень.