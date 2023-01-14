Ставропольское сельхозпредприятие «Григорополисское» рассказало об успехах

Ставропольское сельхозпредприятие рассказало об успехах

Акционерное общество «Григорополисское», сельхозпредприятие из одноименной станицы Григорополисской Ставропольского края, рассказало об успехах в работе после реорганизации в акционерное общество.

Как сообщает «Комсомольская правда», работники предприятия собрали большой урожай.

К управлению вернулся Сергей Пьянов. По информации издания, изменение модели управления помогло навести порядок, стабилизировать и наладить рост всех производственных и финансовых процессов.

«22 апреля 2022 года на годовом собрании уполномоченных членов сельскохозяйственного племколхоза "Россия" было единогласно решено изменить наименование предприятия на сельскохозяйственный производственный кооператив "Григорополисский", утвердить новую редакцию Устава предприятия. Затем 8 июля 2022 года снова единогласно уполномоченные члены кооператива приняли решение преобразовать СПК "Григорополисский" в акционерное общество "Григорополисское". Процедуры голосования как на собрании от 22 апреля, так и на собрании от 8 июля проходили в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Именно поэтому 15 декабря 2022 года Арбитражный суд Ставропольского края подтвердил законность абсолютно всех решений, принятых на годовом собрании от 22 апреля 2022 года. Сейчас мы ожидаем последовательную позицию суда и по решениям о реорганизации, которые были приняты на собрании от 8 июля 2022 года», — отмечает заместитель генерального директора АО «Григорополисское» по правовым вопросам Валентина Быкова.

Генеральный директор АО «Григорополисское» Сергей Пьянов отметил, что ни один из видов деятельности, осуществлявшийся кооперативом до реорганизации, не был свернут.

«Переход к акционерному обществу — это естественная эволюция. Ни один из видов деятельности, осуществлявшийся кооперативом до реорганизации, не был свернут. В подтверждение могу сказать, что с момента реорганизации у нас растут все производственные показатели», — говорит Сергей Пьянов.

Сейчас в АО «Григорополисское» работает 596 человек, из них 116 — это специалисты высокого уровня, контролирующие все технологические процессы. Благодаря им растет урожайность, повышается эффективность труда и отдача с каждого гектара земли.

По словам Сергея Пьянова, средняя зарплата по предприятию в прошлом году выросла на 22 процента и стала выше средней по краю почти на десять тысяч рублей. Все обещанные социальные выплаты в АО «Григорополисское» сохраняются, выплачиваются и будут выплачиваться в полном объеме.

«Местному храму в 2022 году выделили 300 тысяч рублей. Купили детскую площадку, скоро приступим к ее монтажу. Благодаря АО "Григорополисское" реализуется множество социальных проектов. Ремонтируются дороги в станице и хуторах, приводятся в порядок мемориалы и кладбища, модернизируется спортивный комплекс, приобретается оборудование и мебель в школы и детские сады, местную больницу, обустраиваются скверы. Предприятие участвует в вопросах поддержки специальной военной операции, в том числе помогаем нашим бойцам на передовой — отправляем им продуктовые наборы. Для сотрудников предприятия, которые были мобилизованы, принято решение сохранить среднемесячную зарплату на все время их участия в специальной военной операции», — подводит итоги Сергей Пьянов.

На предприятии активно развивается молочное животноводство и свиноводство. Незаконное руководство чуть полностью не пустило под нож уникальное поголовье, но сейчас оно снова растет.

Собственное производство перерабатывает в год 400 быков и около шести тысяч свиней. Затем колбасы, сосиски и сардельки поступают на полки фирменных магазинов, расположенных в станице и соседних поселках, и продаются по доступным для жителей ценам. А еще на предприятии делают свой хлеб и свои кондитерские изделия, которые тоже реализуют в фирменных магазинах АО «Григорополисское». Для жителей станицы эта продукция составляет значительную часть их продовольственной корзины.

По словам главного агронома Алексея Кравчука, в 2022 году на полях предприятия был собран очень достойный урожай сахарной свеклы, а купленная современная техника — свеклоуборочный комбайн и погрузчик — позволили быстро и эффективно его убрать.

По озимому ячменю и кукурузе достигли хороших показателей — 90 и 107 центнеров с гектара соответственно. Неплохая урожайность была и у озимой пшеницы — 74 центнера с гектара, а также у подсолнечника — 40 центнеров с гектара.

