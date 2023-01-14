Украинка отказалась стоять рядом с российской участницей на «Мисс Вселенная»

Obozrevatel: украинская участница отказалась от фото с россиянкой на «Мисс Вселенная»

Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой. Об этом пишет Obozrevatel.

Сообщается, что когда Анна попыталась встать рядом с Викторией для общего фото, та схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы она не уступила место представительнице России. Затем украинка обратилась к стоящей слева Мисс Колумбия и поменялась с ней местами.

В прошлом году обладательница титула "Мисс Украина Вселенная — 2021" и оргкомитет конкурса призвали организаторов "Мисс Вселенная" отстранить россиянку от участия и "забанить Россию во всем цивилизованном мире".

Тем не менее Линникова вышла в полуфинал. Финальный этап конкурса состоится 14 января. В его преддверии участницы провели масштабную пресс-конференцию и гала-ужин с нынешней обладательницей титула "Мисс Вселенная — 2021".