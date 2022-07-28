«Мисс Россию» призвали отстранить от международного конкурса красоты

«Мисс Украина» Неплях выступила против участия россиянки Линниковой в «Мисс Вселенная»

Организаторы конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная» и обладательница титула «Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях выступили против участия представительницы России в международном конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщает агентство УНИАН.

Неплях и организаторы украинского конкурса обратились к организаторам «Мисс Вселенной» и призвали отстранить «Мисс Россию 2022» Анну Линникову от участия в соревновании.

«Мисс Украина» изложила свое мнение в сторис, опубликованной в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она полагает, что после произошедшего на Украине цивилизованный мир должен отвернуться от России.

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22-летняя Анна Линникова из Оренбурга одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Россия 2022». Гендиректор «Мисс России» Анастасия Беляк утверждает, что теперь девушка сможет участвовать в «Мисс Вселенная». По ее словам, это подтвердили организаторы международного конкурса.

28-летняя Анна Неплях из украинского города Днепра завоевала титул «Мисс Украина Вселенная 2021» 15 октября 2021 года. Победа дала ей право представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная».