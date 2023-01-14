Появились фото с места падения обломков ракеты в Молдавии

МВД Молдавии показало фотографии обломков ракеты, упавшей на территории страны

Появились фотографии с места падения обломков ракеты, упавшей на территории Молдавии. Соответствующие кадры показало МВД страны, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что обломки ракеты заметили у населенного пункта Ларга на границе с Украиной.

В министерстве уточнили, что погранполиция осуществила план действий в случае ЧС и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной. Кроме того, было усилено наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой.

Об обнаружении обломков на севере Молдавии стало известно в субботу, 14 января. О происшествии оперативно уведомили аварийно-спасательную службу 112, прокуратуру Бричанского района и бригаду «Бомбтех».

Место происшествия было оцеплено.

В декабре 2022 года на севере Молдавии нашли неразорвавшуюся ракету. Ее обнаружили рядом с границей Украины, обломки упали во фруктовом саду.