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17:05, 5 декабря 2022Бывший СССР

Молдавия обнаружила ракету на границе с Украиной

МВД Молдавии заявило, что на границе с Украиной обнаружили неразорвавшуюся ракету
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

На севере Молдавии вблизи границы с Украиной обнаружили неразорвавшуюся ракету. Об этом сообщает молдавское МВД, передает ТАСС.

«Недавно недалеко от города Бричень в саду была обнаружена ракета», — говорится в заявлении. Ведомство уточнило, что «взрывоопасный предмет» был найден патрулем пограничной полиции. Согласно сообщению МВД республики, падение ракеты произошло в ходе ударов по территории Украины. Место инцидента оцепили, а также туда были вызваны саперы. Принадлежность снаряда министерство не уточнило.

5 декабря стало известно о взрывах в украинских городах. В Одесской области повредили два объекта инфраструктуры в результате ракетного удара. В Одессе произошло два мощных взрыва. Уточнялось, что в результате случившегося в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, глава Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким заявил о ракетной атаке на город Очаков.

В ноябре появилась информация о падении ракеты на территории Польши. Польская прокуратура сообщила, что не даст согласие на привлечение украинской стороны к расследованию взрыва снаряда на территории села Пшеводув, в результате которого погибли два человека.

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Кристина Есикова
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