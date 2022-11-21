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12:42, 21 ноября 2022Мир

Прокуратура Польши отказалась допускать украинцев к расследованию взрыва ракеты

Прокуратура Польши отказалась допускать украинцев к расследованию инцидента с ракетами
СюжетМинобороны:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Прокуратура Польши не согласится на привлечение украинской стороны к расследованию взрыва ракеты на территории села Пшеводув, в результате которого погибли два человека. Об этом пишет Rzeczpospolita.

В прокуратуре пояснили: у нее нет юридической возможности обеспечить присутствие украинцев на расследовании, к тому же это противоречит существующим процедурам и даже интересам следствия. Польские правоохранительные органы при этом допускают, что ракета могла быть и украинской.

Как писала газета The Washington Post, Вооруженные силы Украины допускают, что на территорию Польши могла упасть их ракета. Пока итоги расследования не подведены, однако президент Украины Владимир Зеленский предположил, что 15 ноября на территорию Польши могла залететь российская ракета. А Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

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Виктория Кондратьева
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