Актера «Корсажа» обвинили в хранении детской порнографии

Актеру «Корсажа» Тайхтмайстеру предъявили обвинение в хранении детской порнографии

Австрийскому актеру Флориану Тайхтмайстеру, снявшемуся в фильме «Корсаж», предъявили обвинение в хранении детской порнографии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, у артиста обнаружили 58 тысяч цифровых снимков, на которых были изображены несовершеннолетние. Возраст некоторых из них составил 14 лет. Судебное заседание назначено на 8 февраля. Тайхтмайстеру грозит до двух лет лишения свободы.

По словам адвоката актера Михаэля Рами, Тайхтмайстер намерен признать вину и взять полную ответственность за содеянное. «Он давал признательные показания на протяжении всего расследования и всегда сотрудничал с властями», — отметил юрист и подчеркнул, что актер не совершал незаконных действий против людей, изображенных на снимках.

Сообщается, что венский Бургтеатр, в труппе которого состоял Тайхтмайстер, расторг с ним контракт после обвинений в хранении детской порнографии.

Ранее стало известно, что 42-летнего соавтора анимационного сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда, озвучившего двух главных героев проекта, будут судить по обвинениям в домашнем насилии.

