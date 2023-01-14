Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:15, 14 января 2023Культура

Актера «Корсажа» обвинили в хранении детской порнографии

Актеру «Корсажа» Тайхтмайстеру предъявили обвинение в хранении детской порнографии

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Австрийскому актеру Флориану Тайхтмайстеру, снявшемуся в фильме «Корсаж», предъявили обвинение в хранении детской порнографии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, у артиста обнаружили 58 тысяч цифровых снимков, на которых были изображены несовершеннолетние. Возраст некоторых из них составил 14 лет. Судебное заседание назначено на 8 февраля. Тайхтмайстеру грозит до двух лет лишения свободы.

По словам адвоката актера Михаэля Рами, Тайхтмайстер намерен признать вину и взять полную ответственность за содеянное. «Он давал признательные показания на протяжении всего расследования и всегда сотрудничал с властями», — отметил юрист и подчеркнул, что актер не совершал незаконных действий против людей, изображенных на снимках.

Сообщается, что венский Бургтеатр, в труппе которого состоял Тайхтмайстер, расторг с ним контракт после обвинений в хранении детской порнографии.

Ранее стало известно, что 42-летнего соавтора анимационного сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда, озвучившего двух главных героев проекта, будут судить по обвинениям в домашнем насилии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Молдавия отреагировала на падение обломков ракеты на границе с Украиной
В Госдуме оценили возможность переговоров по Украине без участия России
Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией в мире
В Турции назвали условие для завершения конфликта на Украине
Актера «Корсажа» обвинили в хранении детской порнографии
Германию предупредили о катастрофе на рынке жилья
Пригожин показал командовавшего штурмом в Соледаре
Москвичам пообещали самое теплое за 15 лет Крещение
Сергей Шойгу отреагировал на смерть Инны Чуриковой
Тренер итальянских лыжников рассказал о соблюдении русской традиции в сборной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.